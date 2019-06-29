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Громадянин РФ тримав у трудовому рабстві 100 людей – МВС

Субота, 29 червня 2019, 14:22
Громадянин РФ тримав у трудовому рабстві 100 людей – МВС
Фото поліції

Поліцейські Донеччини викрили мережу фальшивих "реабілітаційних центрів" та звільнили з трудового рабства близько 100 осіб.

Як повідомляє прес-служба МВС, злочинне угрупування діяло по всій Україні під виглядом благодійної організації. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували та змушували виконувати важку роботу.

В ході спецоперації поліція спільно з прикордонною службою, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області припинили діяльність трьох таких центрів – у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях.

"Встановлений організатор групи - громадянин РФ", - зазначили в МВС.

Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, які підозрюються в незаконному позбавленні волі людей.

Українська правда

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Теми: поліціяМВС
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