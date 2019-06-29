Гражданин РФ держал в трудовом рабстве 100 человек - МВД

Полицейские Донецкой области разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров" и освободили из трудового рабства около 100 человек.

Как сообщает пресс-служба МВД, преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

"Установлен организатор группы - гражданин РФ", - отметили в МВД.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.