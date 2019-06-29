Кандидат у нардепи використав згорілі автобуси-речдоки для реклами – поліція

У селі Бишів Макарівського району Київщини кандидат у народні депутати незаконно використав для реклами автобуси, які раніше згоріли й були речовими доказами.

Про це заявили в поліції Київської області.

В ніч на 27 червня згоріло три автобуси, два з яких належали благодійному фонду та здійснювали безкоштовні перевезення пільгових категорій населення на території Макарівщини та столиці упродовж останніх 6 років.

За фактом умисного знищення майна поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що для проведення слідчих дій та призначення відповідних необхідних експертиз транспортні засоби поліція передала на відповідальне зберігання власникам.

"Наступного дня, під час проведення додаткового огляду місця події, працівники Макарівського відділення поліції виявили відсутність двох автобусів, що були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та залишені на зберігання на території сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу", - йдеться в повідомленні.

"Як з’ясувалось, усупереч закону, без погодження з органом досудового розслідування, власники, які повинні були в подальшому транспортні засоби зберігати до вирішення питання по суті, віддали автобуси орендарю – кандидату у народні депутати. У подальшому кандидат у нардепи на пошкоджений транспорт розмістив плакати і використовував його для самореклами", - заявили в поліції.

Там додали, що це негативно вплинуло на хід розслідування кримінального провадження, а саме неможливість проведення експертиз для встановлення причин пожежі.

За фактом незаконних самоправних дій власників автобусів поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України.

Разом з тим, благодійний фонд Руслана Сольвара "Разом у майбутнє" повідомляв на своїй сторінці в Facebook, що два з трьох спалених автобусів належали йому.

Руслан Сольвар – народний депутат 8 скликання, обраний від "Блоку Петра Порошенка" за 91 округом (Київська область) як безпартійний. У 2012 році був обраний народним депутатом 7 скликання від партії "УДАР" за тим же округом як безпартійний.