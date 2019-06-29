Кандидат использовал сгоревшие автобусы-вещдоки для рекламы - полиция

В селе Бышев Макаровского района Киевской области кандидат в народные депутаты незаконно использовал для рекламы автобусы, которые ранее сгорели и были вещественными доказательствами.

Об этом заявили в полиции Киевской области.

В ночь на 27 июня сгорело три автобуса, два из которых принадлежали благотворительному фонду и осуществляли бесплатные перевозки льготных категорий населения на территории Макаровщины и столицы в последние 6 лет.

По факту умышленного уничтожения имущества полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что для проведения следственных действий и назначения соответствующих необходимых экспертиз транспортные средства полиция передала на ответственное хранение владельцам.

"На следующий день, во время проведения дополнительного осмотра места происшествия, работники Макаровского отделения полиции обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и оставлены на хранение на территории сельскохозяйственного обслуживающего кооператива", - говорится в сообщении.

"Как выяснилось, вопреки закону, без согласования с органом досудебного расследования, владельцы, которые должны были в дальнейшем транспортные средства хранить до решения вопроса по существу, отдали автобусы арендатору - кандидату в народные депутаты. В дальнейшем кандидат в нардепы на поврежденный транспорт разместил плакаты и использовал его для саморекламы", - заявили в полиции.

Там добавили, что это негативно повлияло на ход расследования уголовного производства, а именно невозможность проведения экспертиз для установления причин пожара.

По факту незаконных самоуправных действий владельцев автобусов полиция открыла уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, благотворительный фонд Руслана Сольвара "Вместе в будущее" сообщал на своей странице в Facebook, что два из трех сожженных автобусов принадлежали ему.

Руслан Сольвар - народный депутат 8 созыва, избранный от "Блока Петра Порошенко" по 91 округу (Киевская область) как беспартийный. В 2012 году был избран народным депутатом 7 созыва от партии "УДАР" по тому же округу как беспартийный.