ДБР перевіряє, як затриманий у кайданках міг застрелитися у відділку поліції

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Субота, 29 червня 2019, 16:12

Держбюро розслідувань перевіряє обставини смерті затриманого у Костянтинівському відділі поліції Донеччини.

Як повідомляє прес-служба ДБР, слідчі теруправління, розташованого у м. Краматорську, відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, 27 червня в одному зі службових кабінетів Костянтинівського ВП ГУ Нацполіції в Донецькій області перебував 28-річний чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні грабежу.

"У ході проведення допиту підозрюваний, на якому були одягнені спеціальний засіб − кайданки, вихопив у поліцейського табельну вогнепальну зброю та здійснив постріл у себе, внаслідок чого помер", - повідомили в ДБР.

Там зазначили, що проводиться комплекс невідкладних слідчих дій для з'ясування всіх обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Донецької області.

Українська правда

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Теми: ДБР поліція Донецька область


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