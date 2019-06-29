ГБР проверяет, как задержанный в наручниках мог застрелиться в отделении полиции

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Суббота, 29 июня 2019, 16:12

Госбюро расследований проверяет обстоятельства смерти задержанного в Константиновском отделе полиции Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи теруправления, расположенного в Краматорске, открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, 27 июня в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа.

"В ходе допроса подозреваемый, на котором были одеты специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", - сообщили в ГБР.

Там отметили, что проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

Украинская правда

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Темы: ГБР полиция Донецкая область


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