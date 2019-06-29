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Через паводки у Сибіру "потопає" регіон, є загиблі

Субота, 29 червня 2019, 19:42

В Іркутській області (Сибірський федеральний округ, РФ) внаслідок паводків після сильних дощів у 31 населеному пункті підтоплено 3735 житлових будинків, запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Як повідомляє ТАСС, в результаті паводків постраждали населені пункти з населенням 9063 людини, серед яких - понад 2 тис. дітей.

"МНС Росії вживає всіх заходів для мінімізації наслідків повені. Додаткові сили в район паводку направила Росгвардія", - йдеться у повідомленні.

За даними російського "Інтерфаксу", внаслідок паводку загинули троє осіб, серед них одна дитина, постраждали 348 осіб, в тому числі 32 дитини.

97 постраждалих, в тому числі 17 дітей, госпіталізовані, 251 потерпілому, в тому числі 15 дітям, медична допомога надана амбулаторно.

Рятувальники евакуювали 1161 осіб. В 11 пунктах тимчасового розміщення знаходиться 561 осіб. 

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A post shared by Новости Иркутска и Приангарья (@irknews_038) on Jun 29, 2019 at 1:10am PDT

Теми: Росіяпогодажертви
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