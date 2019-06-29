В Иркутской области (Сибирский федеральный округ, РФ) в результате паводков после сильных дождей в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых домов, введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает ТАСС, в результате паводков пострадали населенные пункты с населением 9063 человека, среди который более 2 тыс. детей.

"МЧС России принимает все меры для минимизации последствий наводнения. Дополнительные силы в район паводка направила Росгвардия", - отмечается в сообщении.