Из-за паводков в Сибири "тонет" регион

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Суббота, 29 июня 2019, 19:42

В Иркутской области (Сибирский федеральный округ, РФ) в результате паводков после сильных дождей в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых домов, введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает ТАСС, в результате паводков пострадали населенные пункты с населением 9063 человека, среди который более 2 тыс. детей.

"МЧС России принимает все меры для минимизации последствий наводнения. Дополнительные силы в район паводка направила Росгвардия", - отмечается в сообщении. 

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A post shared by Новости Иркутска и Приангарья (@irknews_038) on Jun 29, 2019 at 1:10am PDT

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Темы: Росcия погода жертвы


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