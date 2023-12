View this post on Instagram

Материал предоставлен: @angelina31593 @sergey_gsxr Все кто хочет поддержать жителей Тулуна ставьте хэштэг #МыстобойТулун ➖➖➖ ➖➖ 🔝 Интересные паблики: ✔@device_store.irk - Надёжный поставщик умной электроники в Ваш дом – Xiaomi & Honor по доступным ценам. ✔ @dtp_ang38 - Актуальные дорожные новости. Всё самое интересное из мира дорог. ✔ @roslov__ - Аэросъемка в Иркутске. Фото и Видео. ✔@svodka_shelekhov - новости, чп, дтп (Шелеховский район) ✔@news.38 - Актуальные новости региона. ➖➖➖ ➖➖➖ ➖➖➖ 🚨 Не забудь подписаться на нас 👍 🚨 Фото📸и Видео📹материалы присылайте в 👉 Direct •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🚨 По вопросам рекламы пишите в 👉Direct ➖➖➖ ➖➖➖ ➖➖➖ #устькут#иркутскаяобласть#происшествия#ангарск#братск#иркутск#байкал#новости#irk#baikal#ирк#irkutsk#свирск#иркутскоефото#irkstagram#красноярск#устьилимск#черемхово#саянск#тайшет#тулун#шелехов#усольесибирское#нижнеудинск#зима#уланудэ#байкальск#слюдянка#irknews_038

A post shared by Новости Иркутска и Приангарья (@irknews_038) on Jun 29, 2019 at 1:10am PDT