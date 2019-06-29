В Иркутской области (Сибирский федеральный округ, РФ) в результате паводков после сильных дождей в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых домов, введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает ТАСС, в результате паводков пострадали населенные пункты с населением 9063 человека, среди который более 2 тыс. детей.

"МЧС России принимает все меры для минимизации последствий наводнения. Дополнительные силы в район паводка направила Росгвардия", - отмечается в сообщении.

По данным российского "Интерфакса", в результате паводка погибли три человека, среди них один ребенок, пострадали 348 человек, в том числе 32 ребенка.

97 пострадавших, в том числе 17 детей, госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Спасатели эвакуировали 1161 человек. В 11 пунктах временного размещения находится 561 человек.