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Тимошенко про переговори щодо полонених в РФ: Треба починати все з чистого аркуша

Понеділок, 3 червня 2019, 11:51

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Україна має почати з чистого аркушу переговори з Росією щодо звільнення заручників і політв'язнів, оскільки Мінські домовленості зайшли у глухий кут.

Про це вона сказала під час погоджувальної ради парламенту у понеділок.

За її словами, вже пройшло шість тижнів після президентських виборів і шість тижнів люди чекають змін.

Вона наголосила, що найбільше на зміни чекають українські військовополонені, політв'язні і заручники, які кинуті напризволяще, а жодних переговорів щодо їхнього звільнення не ведеться.

"Жодних дискусій не існує. Практично забуті люди.І тому я хочу звернути увагу на те, що, у тому числі спікер Думи країни, яка веде проти нас війну, сказала про це, треба починати переговори з чистого аркушу. У тому числі, враховуючи обрання нового президента, треба негайно почати переговори з чистого аркушу", - заявила Тимошенко.

Політик додала, що Мінські домовленості зайшли у глухий кут, а обміну полоненими не існувало, оскільки цими заявами нібито прикривали "реальну корупцію і розподіл ресурсів у країні", люди з оточенні колишнього президента

Вона наголосила, що зараз треба починати все з початку і починати негайно.

Нагадаємо:

  • Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова працювати над відновленням добросусідських відносин з Києвом і чекає відповідних кроків від президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТимошенкоБатьківщинаРосіяМінські угоди
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