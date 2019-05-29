В РФ запропонували Україні почати все "з чистого аркуша"
Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова працювати над відновленням добросусідських відносин з Києвом і чекає відповідних кроків від президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.
Про це вона сказала в інтерв'ю ТАСС.
За її словами, Росія зацікавлена в налагодженні "нормальних" добросусідських відносин з Україною.
"І ми б дуже хотіли, щоб такі ж сигнали сьогодні надійшли і з боку нового президента, який отримав, до речі, потужну підтримку населення", - сказала вона.
Матвієнко додала, що сигналів на зміну відносин з РФ чекають і від Верховної Ради і висловила надію на те, що після парламентських виборів в Україні позиція зміниться.
"Якщо Рада проявить інтерес до відновлення діалогу з Росією, цей крок ми будемо тільки вітати", - сказала спікер Ради Федерації, нарікаючи на те, що в останні роки РФ часто запрошувала українських нардепів на різні заходи, але відгуку не отримувала.
"Давайте почнемо з чистого аркуша. Розберемо, до чого ми прийшли і як це виправити. І будемо разом рухатися далі", - заявила Матвієнко.
За її словами, РФ відкрита до діалогу і буде чекати сигналів від України.
Нагадаємо:
- На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі".
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
- Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
- Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
- Також Росія підтримує бойовиків на Донбасі і постачає їм зброю і військову техніку, яку неодноразово фіксували представники ОБСЄ.
- У російських в'язницях перебувають десятки українських політв'язнів.
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- Постійно діючий суд, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити українських моряків і дозволити їм повернення в Україну. Однак в РФ заявили, що не збираються виконувати цю вимогу.