В РФ запропонували Україні почати все "з чистого аркуша"

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова працювати над відновленням добросусідських відносин з Києвом і чекає відповідних кроків від президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.

Про це вона сказала в інтерв'ю ТАСС.

За її словами, Росія зацікавлена ​​в налагодженні "нормальних" добросусідських відносин з Україною.

"І ми б дуже хотіли, щоб такі ж сигнали сьогодні надійшли і з боку нового президента, який отримав, до речі, потужну підтримку населення", - сказала вона.

Матвієнко додала, що сигналів на зміну відносин з РФ чекають і від Верховної Ради і висловила надію на те, що після парламентських виборів в Україні позиція зміниться.

"Якщо Рада проявить інтерес до відновлення діалогу з Росією, цей крок ми будемо тільки вітати", - сказала спікер Ради Федерації, нарікаючи на те, що в останні роки РФ часто запрошувала українських нардепів на різні заходи, але відгуку не отримувала.

"Давайте почнемо з чистого аркуша. Розберемо, до чого ми прийшли і як це виправити. І будемо разом рухатися далі", - заявила Матвієнко.

За її словами, РФ відкрита до діалогу і буде чекати сигналів від України.

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