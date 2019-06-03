Парубій про закон про імпічмент під Зеленського: Деякі ініціативи дивують

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав парламент негайно розглянути законопроекти, подані Володимиром Зеленським, а спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що деякі його законодавчі ініціативи дивують.

Відповідний обмін репліками відбувся під час погоджувальної ради парламенту у понеділок.

Стефанчук, який виступав після віце-спікера Ірини Геращенко, яка говорила про звільнення заручників, заявив, що хоче уникнути політичної агітації і буде говорити про те, що турбує команду нового глави держави.

Зокрема, він зазначив, що минулого тижня Зеленський вніс Ради законопроект про імпічмент та направив лист на ім'я голови Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути проект закону про внесення змін до статті 180 Конституції щодо недоторканності народних депутатів.

"І крім цього минулого тижня ми внесли на реєстрацію законопроект про внесення змін до закону України про вибори народних депутатів щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців", - додав представник президента.

Стефанчук звернувся до парламентарів з проханням про співпрацю по цих законопроектах, оскільки вони були визначені як невідкладні.

У свою чергу Парубій відповів, що виступи на погоджувальній раді це не агітація, а позиція голів фракцій, які здобули довіру у суспільстві, а промова Геращенко про заручників не була агітацією.

"Всі законопроекти, які були запропоновані президентом, звичайно будуть запропоновані внести у порядок денний сесії, хоч деякі законодавчі ініціативи дивують", - сказав спікер Ради.

"Зокрема, закон про імпічмент - це просто переписані норми українського регламенту. Але, зважаючи на потужну законодавчу діяльність президента, навіть цей законопроект ми запропонуємо включити у порядок денний сесії і звичайно усі законодавчі ініціативи президенти, які визначені як невідкладні, ми будемо розглядати у сесійній залі", - наголосив він.

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