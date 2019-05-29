Зеленський подав до ВР закон про імпічмент

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Середа, 29 травня 2019, 14:36

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент глави держави.

Про це на брифінгу 29 травня розповів представник президента у ВР Руслан Стефанчук.

"Президент Зеленський сьогодні передав до Верховної Ради проект закону про особливу процедуру – усунення президента з поста, імпічмент", - сказав Стефанчук.

Стефанчук нагадав, що у ВР також є проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів і було б непогано прийняти рішення щодо нього.

"Разом із цим законодавчим актом до ВР вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб Рада не забула, що у неї є законопроект 7203, яким скасовується депутатська недоторканність", - додав представник Зеленського в Раді. 

Також він анонсував подальші законодавчі ініціативи команди президента у роботі з Радою.

Зокрема, щодо відповідальності за кнопкодавство, щодо депутатських прогулів, відповідальності за корупційні інтереси чи конфлікт інтересів нардепів, кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

Стефанчук додав, що Зеленський не буде підписувати закони, які приймалися з порушенням процедури. 

За його словами, президентський законопроект про імпічмент відрізняється від уже зареєстрованих у Раді.

Представник Зеленського наголосив, що законопроект про імпічмент у ВР мають прийняти окремо.

Про це він сказав, коментуючи проект закону про тимчасові слідчі комісії, де, за словами спікера Ради Андрія Парубія, прописаний процес імпічменту президента.

Стефанчук заявив, що в проекті закону про ТСК такого немає.

На сайті ВР вже зареєстровано президентський законопроект під номером 10340.

Також 29 травня зареєстровано проект закону "Про спеціальну тимчасову слідчу комісії Верховної Ради з проведення розслідування вчинення президентом державної зради або іншого злочину". Ініціатором такого законопроекту був нардеп від БПП Олексій Гончаренко

Нагадаємо:

  • 8 квітня екс-президент Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний, і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.
  • Зеленський в інтерв’ю РБК, опублікованому 18 квітня, заявив, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент.
  • 21 травня керівник Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що проект закону про імпічмент президента близький до завершення.
  • Станом на 22 квітня у Раді було зареєстровано близько 5 законів про імпічмент.

Українська правда

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Теми: Зеленський імпічмент президент Верховна Рада


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