Зеленський подав до ВР закон про імпічмент
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент глави держави.
Про це на брифінгу 29 травня розповів представник президента у ВР Руслан Стефанчук.
"Президент Зеленський сьогодні передав до Верховної Ради проект закону про особливу процедуру – усунення президента з поста, імпічмент", - сказав Стефанчук.
Стефанчук нагадав, що у ВР також є проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів і було б непогано прийняти рішення щодо нього.
"Разом із цим законодавчим актом до ВР вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб Рада не забула, що у неї є законопроект 7203, яким скасовується депутатська недоторканність", - додав представник Зеленського в Раді.
Також він анонсував подальші законодавчі ініціативи команди президента у роботі з Радою.
Зокрема, щодо відповідальності за кнопкодавство, щодо депутатських прогулів, відповідальності за корупційні інтереси чи конфлікт інтересів нардепів, кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
Стефанчук додав, що Зеленський не буде підписувати закони, які приймалися з порушенням процедури.
За його словами, президентський законопроект про імпічмент відрізняється від уже зареєстрованих у Раді.
Представник Зеленського наголосив, що законопроект про імпічмент у ВР мають прийняти окремо.
Про це він сказав, коментуючи проект закону про тимчасові слідчі комісії, де, за словами спікера Ради Андрія Парубія, прописаний процес імпічменту президента.
Стефанчук заявив, що в проекті закону про ТСК такого немає.
На сайті ВР вже зареєстровано президентський законопроект під номером 10340.
Також 29 травня зареєстровано проект закону "Про спеціальну тимчасову слідчу комісії Верховної Ради з проведення розслідування вчинення президентом державної зради або іншого злочину". Ініціатором такого законопроекту був нардеп від БПП Олексій Гончаренко.
Нагадаємо:
- 8 квітня екс-президент Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний, і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.
- Зеленський в інтерв’ю РБК, опублікованому 18 квітня, заявив, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент.
- 21 травня керівник Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що проект закону про імпічмент президента близький до завершення.
- Станом на 22 квітня у Раді було зареєстровано близько 5 законів про імпічмент.