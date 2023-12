У Зеленського нове призначення

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення прес-секретаря глави держави.

Указ №350/2019 опублікований на сайті президента.

"Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем президента України", - сказано у документі.

Довідка АП: Юлія Мендель народилася 3 вересня 1986 року у м. Генічеську (Херсонська область). Здобула вищу освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Повідомляється, що вона працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Україна" та "Інтер".

За даними АП, вона стала першою українською журналісткою, яка виграла програму Світового інституту преси (World Press Institute). Була представником The New York Times в Україні. Також співпрацювала з низкою таких іноземних видань та телеканалів, як Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Була консультантом з комунікацій у Світовому банку. Стажувалася за кордоном у рамках програми Солідарності імені Леха Валенси, програми THREAD у Єльському університеті, закінчила Варшавську євроатлантичну академію (WEASA).

