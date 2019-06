Стало відомо, хто стане речником Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначить на посаду власного прес-секретаря журналістку Юлію Мендель.

Відповідну інформацію "Українській правді" підтвердили джерела в Адміністрації президента.

За словами співрозмовника УП, відповідний указ про призначення Мендель мають опублікувати 3 червня о 13.30.

Юлія Мендель ФОТО: FB

Журналістка виграла конкурс на посаду, який 30 квітня оголосив новообраний президент.

32-річна Мендель народилася у Херсонській області, здобула вищу освіту у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Вона працювала журналістом на телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Україна" та "Інтер" і стала першою українською журналісткою, яка виграла програму Світового інституту преси (World Press Institute).

Мендель була представником The New York Times в Україні і співпрацювала з низкою таких іноземних видань та телеканалів, як Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

Журналістка також стажувалася за кордоном у рамках програми Солідарності імені Леха Валенси, програми THREAD у Єльському університеті, закінчила Варшавську євроатлантичну академію (WEASA).

Також вона була координатором з питань медіа представництва Світового банку в Україні.

У 2016 році вона була учасницею скандалу щодо корупції у КНУ Шевченка. Зокрема, за її заявою було відкрито провадження щодо 2 професорів університету по звинуваченню у хабарництві.

Станом на 3 травня на конкурс спікера Зеленського подалося 3000 людей. Серед кандидатів були професійні журналісти, піар-менеджери, телеведучі, блогери, студенти профільних факультетів і актори.

Водночас, прес-секретар "Команди Зеленського" Ірина Побєдоносцева розповіла в коментарі УП, що в конкурсі взяли участь близько 4000 кандидатів.

Спочатку всіх претендентів перевірили на знання української, англійської мови, досвід, освіту і професійні навички.

Побєдоносцева уточнила, що на цьому етапі відсіялась більша частина заявок.

На другому етапі були короткі телефонні співбесіди з кандидатами, де оцінювалися - дикція, манера викладу думки, швидкість реакції і тд.

"В результаті залишилося близько 100 учасників. І після ще одного обговорення ми вибрали 50, які і отримали творче завдання записати відео про 8 і 9 травня. Тут вже оцінювалася і форма, і зміст", - повідомила прес-секретар "Зе.Команди".

За результатами творчого завдання, в "фіналі" залишилася трійка претендентів. З ними особисто спілкувався Зеленський і члени Адміністрації президента.

Співбесіда проходила в форматі імпровізованої прес-конференції, де несподівані і гострі питання задавав президент і співробітники АП.

"Претендент не знав ні запропонованого формату спілкування, ні питань. У всіх випадках це були різні питання на різні теми. Бесіда велася українською та англійською мовами", - уточнила Побєдоносцева.

За її словами, на цьому етапі оцінювалося розуміння політичних контекстів в Україні та світі, стресостійкість, світоглядні позиції, почуття гумору і швидкість реакції і тд.

Також вона повідомила, що всі резюме топ-100 кандидатів вони збережуть, всі вони увійдуть до кадрового резерву.

