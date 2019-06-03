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Кучма: Я більше не буду "весільним генералом"

Понеділок, 3 червня 2019, 14:31

Другий президент України Леонід Кучма погодився з пропозицією чинного президента Володимира Зеленського очолити Тристоронню контактну групу, заявивши, що раніше "працював у якості весільного генерала", а тепер "прийматиме рішення".

Про це Леонід Кучма заявив на брифінгу в Адмінстрації президента.

"Я звик у своєму житті приймати рішення, виконувати їх і відповідати за них. Сьогоднішня зустріч у президента показує, що в мене є така можливість у групі, яка створена в Нормандському форматі, зробити цей внесок," - сказав екс-президент.

Перша тристороння зустріч відбудеться в середу 5 червня у Мінську. Кучма наголосив, що рішення, що приймаються на зустрічі, "мають виконуватись".

"Якщо ми приймаємо там рішення, то вони мають виконуватись. Не просто, що ми там існуємо… як я іноді казав, я не можу працювати в якості весільного генерала. Розумію, що сьогодні є можливість працювати на благо країни," - підсумував Кучма.

Нагадаємо:

  • 3 червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з членами української делегації Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
  • Леонід Кучма представляв Київ у ТКГ у 2014-2018 роках. Минулоріч у вересні завершив роботу в групі.

Українська правда
Теми: КучмаМінські угоди
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