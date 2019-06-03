Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт
Користувач YouTube, який опублікував любительське відео про війну між Румунією і Молдовою з одного боку та Україною з іншого, заявив, що все це жарт.
Про це він повідомив в своєму другому ролику під назвою "Заперечую: це все жарт і веселощі!".
"Вітаю вас, містере Матіос. Ви мій найбільший фанат. Хочу подякувати вам. Не хвилюйтеся, містер Анатолій. Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну. Якщо ви прийдете в Румунію, то я вас запрошу трохи випити зі мною", - сказав на відео юзер 30192.
У самому відео зображена карта України і види різних регіонів України, а також фотографія головного військового прокурора Анатолія Матіоса крупним планом. В кінці ролика зображені пари, що танцюють у центрі Києва і напис "Посміхніться, друзі. Це того варте".
Коментатори назвали відео знатним тролінг, який налякав головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Юзер 30192 в одній з відповідей назвав Матіоса своїм найбільшим фанатом.
Нагадаємо:
- Раніше на сайті "Інформаційний спротив" з'явилася публікація про те, що днями на відеохостинг YouTube було залито аматорське відео про окупацію Румунією у 2022 році Чернівецької і частини Одеської областей України.
- Згідно з відео, каталізатором для таких дій може послужити активізація бойових дій на Сході України, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил.
- Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що проведе нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ та ГУР, Служби зовнішньої розвідки та СБУ щодо провокативного відео про уявне захоплення Румунією території Буковини у 2022 році.