Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт

Користувач YouTube, який опублікував любительське відео про війну між Румунією і Молдовою з одного боку та Україною з іншого, заявив, що все це жарт.

Про це він повідомив в своєму другому ролику під назвою "Заперечую: це все жарт і веселощі!".

"Вітаю вас, містере Матіос. Ви мій найбільший фанат. Хочу подякувати вам. Не хвилюйтеся, містер Анатолій. Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну. Якщо ви прийдете в Румунію, то я вас запрошу трохи випити зі мною", - сказав на відео юзер 30192.

У самому відео зображена карта України і види різних регіонів України, а також фотографія головного військового прокурора Анатолія Матіоса крупним планом. В кінці ролика зображені пари, що танцюють у центрі Києва і напис "Посміхніться, друзі. Це того варте".

Коментатори назвали відео знатним тролінг, який налякав головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Юзер 30192 в одній з відповідей назвав Матіоса своїм найбільшим фанатом.

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