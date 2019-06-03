Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт

Понеділок, 3 червня 2019, 14:58

Користувач YouTube, який опублікував любительське відео про війну між Румунією і Молдовою з одного боку та Україною з іншого, заявив, що все це жарт.

Про це він повідомив в своєму другому ролику під назвою "Заперечую: це все жарт і веселощі!".

"Вітаю вас, містере Матіос. Ви мій найбільший фанат. Хочу подякувати вам. Не хвилюйтеся, містер Анатолій. Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну. Якщо ви прийдете в Румунію, то я вас запрошу трохи випити зі мною", - сказав на відео юзер 30192.

У самому відео зображена карта України і види різних регіонів України, а також фотографія головного військового прокурора Анатолія Матіоса крупним планом. В кінці ролика зображені пари, що танцюють у центрі Києва і напис "Посміхніться, друзі. Це того варте".

Коментатори назвали відео знатним тролінг, який налякав головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Юзер 30192 в одній з відповідей назвав Матіоса своїм найбільшим фанатом. 

Нагадаємо:

  • Раніше на сайті "Інформаційний спротив" з'явилася публікація про те, що днями на відеохостинг YouTube було залито аматорське відео про окупацію Румунією у 2022 році Чернівецької і частини Одеської областей України.
  • Згідно з відео, каталізатором для таких дій може послужити активізація бойових дій на Сході України, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил.
  • Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що проведе нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ та ГУР, Служби зовнішньої розвідки та СБУ щодо провокативного відео про уявне захоплення Румунією території Буковини у 2022 році.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРумуніяМатіос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Україна
Росіяни обстріляли 9 областей: за добу 4 людини загинули
У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Останні новини
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
Уламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:08
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
Усі новини...
Реклама: