Суперечка з Зеленським: Канал Порошенка купив квартиру родині шахтаря

Телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Зазначається, що тепер дружина та троє дітей загиблого житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання.

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