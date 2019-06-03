Суперечка з Зеленським: Канал Порошенка купив квартиру родині шахтаря
Телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.
Про це повідомляється на сайті телеканалу.
Зазначається, що тепер дружина та троє дітей загиблого житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання.
Нагадаємо:
- 30 травня під час візиту на шахту Львівщини, де внаслідок аварії загинули двоє гірників, президент Володимир Зеленський мав словесну перепалку з журналісткою телеканалу "Прямий", який пов’язують з Петром Порошенком.
- Зокрема, Зеленський запропонував журналістці, щоб він та телеканал "Прямий" скинулися 50% на 50% та купили квартиру родині шахтаря.
- У ніч на 29 травня на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників 1971 та 1997 років народження.
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