У Зеленського пояснили приїзд Пінчука в АП

Олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником в Тристоронній контактній групі від України.

Про це на брифінгу 3 червня повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Він справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським, щоб обговорити ту посаду, яку сьогодні йому було запропоновано - очолити ТКГ та представляти Україну", - сказала вона.

3 червня стало відомо, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Водночас, автівки з кортежу Пінчука та Кучми бачили під АП двічі, 31 і 28 травня.

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