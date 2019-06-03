У Зеленського пояснили приїзд Пінчука в АП

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Понеділок, 3 червня 2019, 16:40

Олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником в Тристоронній контактній групі від України.

Про це на брифінгу 3 червня повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Він справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським, щоб обговорити ту посаду, яку сьогодні йому було запропоновано - очолити ТКГ та представляти Україну", - сказала вона.

3 червня стало відомо, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Водночас, автівки з кортежу Пінчука та Кучми бачили під АП двічі, 31 і 28 травня.

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Нагадаємо:

  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
  • Напередодні виборів Пінчук займав нейтральну позицію і публічно не підтримував жодного кандидата.

Українська правда

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Теми: Зеленський Пінчук Адміністрація президента Кучма


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