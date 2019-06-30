Митрополит Святослав говоритиме з папою Римським про статус патріархату для УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви верховний єпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав (Шевчук) має намір обговорити з папою Римським Франциском статус патріархату.

Про це він розказав в інтерв’ю RISU.

"Безумовно, ми будемо говорити без табу. Ми отримали сюрприз, тобто спілкування на найвищому рівні. Це буде щира розмова про всі важливі питання. Раніше я просив Святішого Отця, щоб з його боку ми отримали сигнал підтримки нашій Церкві, зокрема інституційної", - відповів митрополит Святослав на питання, чи обговорюватиметься із Папою, зокрема, питання надання патріархату для УГКЦ і беатифікації митрополита Андрея Шептицького.

За його словами, спосіб існування УГКЦ вже фактично відповідає способу існування патріарших структур.

"Для нас патріархат — це не є лише якийсь титул чи звання, а передусім спосіб існування. Нещодавно ми мали інтронізацію нового митрополита для США. Він був обраний на Синоді Єпископів УГКЦ і саме цей вибір благословив Папа. Глава Церкви приїхав його ввести в уряд, відповідно до Кодексу Канонів Східних Церков, та показати, що ми функціонуємо як патріарша Церква", - розповів він.

"Очевидно, що ми є в сопричасті з Апостольською столицею, але центр глобальної єдності нашої Церкви відбувається через предстоятеля. Тому наші єпископи з усього світу відповідають не лише за свою єпархію, але за всю нашу Церкву в усьому світі. Тобто, коли потрібно обрати нового єпископа для Австралії, то наші єпископи з усього світу шукають найкращого кандидата і голосують за цей вибір. Тож це є спосіб існування як патріаршої Церкви", – зазначив він.

Окрім того, за словами Святослава, миро для всієї УГКЦ освячується в Києві.

"Тому ми кажемо, що патріархат будується, бо він не дається, а його визнають. З нашого боку ми робимо все для того, щоб функціонувати як патріарша Церква. А питання визнання (не створення чи проголошення) – це є питання, яке належить до рішення Вселенського архиєрея, і ми поважаємо свободу його рішення", – наголосив він.