Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Митрополит Святослав говоритиме з папою Римським про статус патріархату для УГКЦ

Неділя, 30 червня 2019, 00:54

Глава Української греко-католицької церкви верховний єпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав (Шевчук) має намір обговорити з папою Римським Франциском статус патріархату.

Про це він розказав в інтерв’ю RISU.

"Безумовно, ми будемо говорити без табу. Ми отримали сюрприз, тобто спілкування на найвищому рівні. Це буде щира розмова про всі важливі питання. Раніше я просив Святішого Отця, щоб з його боку ми отримали сигнал підтримки нашій Церкві, зокрема інституційної", - відповів митрополит Святослав на питання, чи обговорюватиметься із Папою, зокрема, питання надання патріархату для УГКЦ і беатифікації митрополита Андрея Шептицького.

За його словами, спосіб існування УГКЦ вже фактично відповідає способу існування патріарших структур.

"Для нас патріархат — це не є лише якийсь титул чи звання, а передусім спосіб існування. Нещодавно ми мали інтронізацію нового митрополита для США. Він був обраний на Синоді Єпископів УГКЦ і саме цей вибір благословив Папа. Глава Церкви приїхав його ввести в уряд, відповідно до Кодексу Канонів Східних Церков, та показати, що ми функціонуємо як патріарша Церква", - розповів він.

"Очевидно, що ми є в сопричасті з Апостольською столицею, але центр глобальної єдності нашої Церкви відбувається через предстоятеля. Тому наші єпископи з усього світу відповідають не лише за свою єпархію, але за всю нашу Церкву в усьому світі. Тобто, коли потрібно обрати нового єпископа для Австралії, то наші єпископи з усього світу шукають найкращого кандидата і голосують за цей вибір. Тож це є спосіб існування як патріаршої Церкви", – зазначив він.

Окрім того, за словами Святослава, миро для всієї УГКЦ освячується в Києві.

"Тому ми кажемо, що патріархат будується, бо він не дається, а його визнають. З нашого боку ми робимо все для того, щоб функціонувати як патріарша Церква. А питання визнання (не створення чи проголошення) – це є питання, яке належить до рішення Вселенського архиєрея, і ми поважаємо свободу його рішення", – наголосив він.

"Українська правда" в Threads

Теми: церква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
Уламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:08
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
Усі новини...
Реклама: