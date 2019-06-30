Митрополит Святослав будет говорить с Папой Римским о статусе патриархата для УГКЦ

Глава Украинской греко-католической церкви верховный епископ Киево-Галицкий, митрополит Киевский Святослав (Шевчук) намерен обсудить с папой Римским Франциском статус патриархата.

Об этом он рассказал в интервью RISU.

"Безусловно, мы будем говорить без табу. Мы получили сюрприз, то есть общение на высшем уровне. Это будет искренний разговор обо всех важных вопросах. Раньше я просил Святейшего Отца, чтобы с его стороны мы получили сигнал поддержки нашей Церкви, в частности институциональной", - ответил митрополит Святослав на вопрос, будет ли обсуждаться с Папой, в частности, вопросы предоставления патриархата для УГКЦ и беатификации митрополита Андрея Шептицкого.

По его словам, способ существования УГКЦ уже фактически соответствует способу существования патриарших структур.

"Для нас патриархат - это не только какой-то титул или звание, а прежде всего способ существования. Недавно у нас была интронизация нового митрополита для США. Он был избран на Синоде Епископов УГКЦ и именно этот выбор благословил Папа. Глава Церкви приехал его ввести в правительство, согласно Кодексу канонов Восточных Церквей, и показать, что мы функционируем как патриаршая Церковь", - рассказал он.

"Очевидно, что мы в общении с Апостольской столицей, но центр глобального единства нашей Церкви происходит через предстоятеля. Поэтому наши епископы со всего мира отвечают не только за свою епархию, но за всю нашу Церковь во всем мире. То есть, когда нужно выбрать нового епископа для Австралии, то наши епископы со всего мира ищут лучшего кандидата и голосуют за этот выбор. То есть это и есть способ существования как патриаршей Церкви", - отметил он.

Кроме того, по словам Святослава, миро для всей УГКЦ освящается в Киеве.

"Поэтому мы говорим, что патриархат строится, он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создания или провозглашения) - это вопрос, который предстоит решить Вселенскому архиерею, и мы уважаем свободу его решения", - отметил он.