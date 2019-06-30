Чубаров розказав, коли материкова Україна може дати воду Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія, як "країна-окупант", має бути "максимально покарана за свої злочини".

Про це він сказав у ефірі Радіо Крим.Реалії.

"Ми зробили все, щоб Крим був максимально дорогим для утримання російським окупантом. Події останніх років показують, які величезні ресурси Росія вкладає в утримання півострова ... Ми усвідомлюємо, що подальша відмова від поставок води не просто ускладнює життя окупантам, але має і вплив на екологічну ситуацію", - заявив Чубаров.

"Але коли триває війна між двома державами, дуже важливо, щоб питання, пов'язані з безпекою багатьох людей, вирішувалися не однією стороною в формі ультиматумів – тобто Росією. Російська держава в особі Путіна та інших політиків завжди хоче поставити на коліна і західних політиків, і українську державу, ставлячи їм ультиматуми", – підкреслив він.

Відповідаючи на питання, за яких умов материкова Україна може дати воду Криму, Чубаров заявив, що "умова всього лише одна – конкретний план деокупацію Криму на стіл, коли ми бачимо етапи, дати, хроніку виведення російських військ".

"Тільки прямі переговори про це. Вода – після деокупації або в момент деокупації як мінімум", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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