Чубаров рассказал, когда материковая Украина может дать воду Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия "страна-оккупант", должна быть "максимально наказана за свои преступления".

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Мы сделали все, чтобы Крым был максимально дорогим для содержания российским оккупантом. События последних лет показывают, какие огромные ресурсы Россия вкладывает в содержание полуострова ... Мы осознаем, что дальнейший отказ от поставок воды не просто осложняет жизнь оккупантам, но имеет и влияние на экологическую ситуацию", - заявил Чубаров.

"Но когда идет война между двумя государствами, очень важно, чтобы вопросы, связанные с безопасностью многих людей, решались не одной стороной в форме ультиматумов - то есть Россией. Российское государство в лице Путина и других политиков всегда хочет поставить на колени и западных политиков, и украинское государство, ставя им ультиматумы", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, при каких условиях материковая Украина может дать воду Крыму, Чубаров заявил, что "условие всего лишь одно - конкретный план деоккупации Крыма на стол, когда мы видим этапы, даты, хронику вывода российских войск".

"Только прямые переговоры об этом. Вода - после деоккупации или в момент деоккупации как минимум", - сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Напоминаем: