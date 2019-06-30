Парасюк проиграл суд и не сможет баллотироваться в депутаты ВР

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Воскресенье, 30 июня 2019, 03:23

Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил апелляцию внефракционного депутата Владимира Парасюка, подтвердив законность отказа Центральной избирательной комиссии регистрировать его кандидатуру на досрочных парламентских выборах.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию", - написал Парасюк.

Депутат дал понять, что с решением суда не согласен, и пообещал продолжать заниматься общественно-политической деятельностью.

"Мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - заявил Парасюк.

Он также обратился к действующему главе государства: "Господин Зеленский, вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись".

Напомним:

23 июня ЦИК отказалась регистрировать Парасюка кандидатом в народные депутаты из-за нарушения в оформлении пакета документов.

26 июня Шестой апелляционный административный суд отклонил иск Парасюка, подтвердив законность решения ЦИК. И депутат подал апелляционную жалобу в Верховный суд.

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Темы: Парасюк виборы ЦИК суд


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