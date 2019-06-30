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ОБСЄ втратила безпілотник над окупованим Донбасом

Неділя, 30 червня 2019, 05:11

Місія спостерігачів  ОБСЄ втратила безпілотник далекого радіуса дії на окупованій території Донеччини поблизу лінії зіткнення.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

27 червня команда СММ керувала польотом безпілотного літального апарата (БПЛА) дальнього радіуса дії над підконтрольними та непідконтрольними урядові районами на півдні Донецької області. О 23:18, коли БПЛА пролітав поблизу н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька), бортові системи зафіксували, що температура двигуна літального апарата досягла критично високого значення, після чого він почав швидко втрачати потужність та висоту.

Намагаючись здійснити контрольоване приземлення БПЛА за межами житлових районів, о 23:22 команда Місії втратила зв’язок із літальним апаратом.

За оцінкою СММ, БПЛА зник невдовзі після 23:22 у районі на південь від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька), приблизно за 2 км на схід від лінії зіткнення.

В СММ заявляють, що наразі робити висновки щодо причин інциденту зарано. СММ вживає невідкладних заходів для встановлення місцеположення свого БПЛА.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
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