ОБСЕ потеряла беспилотник над оккупированным Донбассом

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Воскресенье, 30 июня 2019, 05:11

Миссия наблюдателей ОБСЕ потеряла беспилотник дальнего радиуса действия на оккупированной территорией Донетчины вблизи линии соприкосновения.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

27 июня команда СММ руководила полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия над подконтрольными и неподконтрольными правительству районами на юге Донецкой области. В 23:18, когда БПЛА пролетал вблизи н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), бортовые системы зафиксировали, что температура двигателя летательного аппарата достигла критически высокого значения, после чего он начал быстро терять мощность и высоту.

Пытаясь осуществить контролируемое приземления БПЛА за пределами жилых районов, в 23:22 команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом.

По оценке СММ, БПЛА исчез вскоре после 23:22 в районе к югу от н. п. Верхньошироковское (быв. Октябр; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка), примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.

В СММ заявляют, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает неотложные меры для установления местоположения своего БПЛА.

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Темы: ОБСЕ Донбасс


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