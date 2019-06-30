З українського Чорноморська в італійський Барі ходитиме пором

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Неділя, 30 червня 2019, 07:04

Україна та Італія домовились поєднати міста Чорноморськ і Барі поромним сполученням.

Про повідомляє Урядовий портал в Facebook.

Як зазначається, це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду в Італію.

Барі - приморське місто в Південній Італії. Це одне з найбільших міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр і найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

Чорноморськ - один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 млн.т.

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Теми: Італія Україна транспорт


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