З українського Чорноморська в італійський Барі ходитиме пором

Україна та Італія домовились поєднати міста Чорноморськ і Барі поромним сполученням.

Про повідомляє Урядовий портал в Facebook.

Як зазначається, це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду в Італію.

Барі - приморське місто в Південній Італії. Це одне з найбільших міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр і найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

Чорноморськ - один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 млн.т.