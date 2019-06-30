З українського Чорноморська в італійський Барі ходитиме пором
Неділя, 30 червня 2019, 07:04
Україна та Італія домовились поєднати міста Чорноморськ і Барі поромним сполученням.
Про повідомляє Урядовий портал в Facebook.
Як зазначається, це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду в Італію.
Барі - приморське місто в Південній Італії. Це одне з найбільших міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр і найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.
Чорноморськ - один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 млн.т.