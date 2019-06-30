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Из украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром

Воскресенье, 30 июня 2019, 07:04

Украина и Италия договорились объединить города Черноморск и Бари паромным сообщением.

Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.

Как отмечается, этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию.

Бари - приморский город в Южной Италии. Это один из крупнейших городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Чорноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн.т.

Темы: ИталияУкраинатранспорт
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