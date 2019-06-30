Кім Чен Ин прийняв пропозицію зустрітися з Трампом в демілітаризованій зоні

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Неділя, 30 червня 2019, 07:33

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться в неділю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї.

Про це пише The New York Times.

Кім Чен Ин прийняв нетрадиційне запрошення Трампа, опубліковане в Твіттері днем ​​раніше. Зустріч буде не більше ніж коротким привітанням, а не тривалими переговорами, але продемонструє дружні відносини між країнами, зазначає видання.

Незрозуміло, як буде організовано рукостискання між двома лідерами. Трамп перед від'їздом з Осаки заявляв, що він готовий перетнути кордон в Північну Корею, якщо це буде необхідно, що зробить його першим чинним американським президентом, який відвідав КНДР, з якою Сполучені Штати технічно досі перебувають в стані війни.

Як повідомляє DW, в ході візиту до Сеула 30 червня Дональд Трамп заявив, що між ним і Кім Чен Ином є "певна хімія відносин".

"Ми прибудемо на кордон демілітаризованої зони, і я зустрінуся з головою Кімом. Я з великою радістю чекаю цієї зустрічі. Ми встановили дуже хороші відносини один з одним", - заявив Трамп.

"Ми просто швидко потиснемо один одному руки і скажемо "привіт", оскільки ми не бачили один одного з В'єтнаму", - пояснив Трамп, маючи на увазі лютневий саміт у В'єтнамі, який закінчився провалом.

"Це лише крок, але, ймовірно, крок у правильному напрямку", - додав він. 

Президент США додав, що не вважає за необхідне поспішати, коли йдеться про напруженість на Корейському півострові, тому його зустріч з Кімом буде короткою. 

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Теми: Трамп КНДР


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