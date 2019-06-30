Ким Чен Ын принял предложение встретиться с Трампом в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится в воскресенье с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

Об этом пишет The New York Times.

Ким Чен Ын принял нетрадиционное приглашение Трампа, опубликованное в Твиттере днем ранее. Встреча будет не более чем кратким приветствием, а не продолжительными переговорами, но продемонстрирует дружеские отношения между странами, отмечает издание.

Неясно, как будет организовано рукопожатие между двумя лидерами. Трамп перед отъездом из Осаки заявлял, что он готов пересечь границу в Северную Корею, если это будет необходимо, что сделает его первым действующим американским президентом, посетившим КНДР, с которой технически Соединенные Штаты все еще находятся в состоянии войны.