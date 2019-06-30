Ким Чен Ын принял предложение встретиться с Трампом в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится в воскресенье с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

Об этом пишет The New York Times.

Ким Чен Ын принял нетрадиционное приглашение Трампа, опубликованное в Твиттере днем ранее. Встреча будет не более чем кратким приветствием, а не продолжительными переговорами, но продемонстрирует дружеские отношения между странами, отмечает издание.

Неясно, как будет организовано рукопожатие между двумя лидерами. Трамп перед отъездом из Осаки заявлял, что он готов пересечь границу в Северную Корею, если это будет необходимо, что сделает его первым действующим американским президентом, посетившим КНДР, с которой технически Соединенные Штаты все еще находятся в состоянии войны.

Как сообщает DW, в ходе визита в Сеул 30 июня Дональд Трамп заявил, что между ним и Ким Чен Ыном есть "определенная химия отношений".

"Мы придем на границу демилитаризованной зоны, и я встречусь с главой Кимом. Я с радостью жду этой встречи. Мы установили очень хорошие отношения друг с другом", - заявил Трамп.

"Мы просто быстро пожмем друг другу руки и скажем "привет", поскольку мы не видели друг друга с Вьетнама", - пояснил Трамп, имея в виду февральский саммит во Вьетнаме, который закончился провалом.

"Это лишь шаг, но, вероятно, шаг в правильном направлении", - добавил он.

При этом президент США добавил, что не считает необходимым спешить, когда речь идет о напряженности на Корейском полуострове, поэтому его встреча с Кимом будет короткой.