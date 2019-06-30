Спека у Європі: загинули вісім людей

Внаслідок тривалої спеки у південно-західній Європі загинули щонайменше вісім осіб.

Зокрема, станом на 29 червня, чотири смертельних випадки від спеки зафіксовано у Франції, по два - в Іспанії та Італії, повідомляє DW з посиланням на AFP.

Лікарі намагаються врятувати життя ще кільком особам, які через спеку опинилися в лікарнях.

У багатьох регіонах Франції та Італії також вирують масштабні лісові пожежі, від вогню незначні тілесні ушкодження отримало троє осіб.