Спека у Європі: загинули вісім людей

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Неділя, 30 червня 2019, 08:58

Внаслідок тривалої спеки у південно-західній Європі загинули щонайменше вісім осіб.

Зокрема, станом на 29 червня, чотири смертельних випадки від спеки зафіксовано у Франції, по два - в Іспанії та Італії, повідомляє DW з посиланням на AFP.

Лікарі намагаються врятувати життя ще кільком особам, які через спеку опинилися в лікарнях.

У багатьох регіонах Франції та Італії також вирують масштабні лісові пожежі, від вогню незначні тілесні ушкодження отримало троє осіб.

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Теми: погода Європа жертви


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