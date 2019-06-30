Жара в Европе: погибли восемь человек
Воскресенье, 30 июня 2019, 08:58
В результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.
В частности, по состоянию на 29 июня, четыре смертельных случая от жары зафиксировано во Франции, по два - в Испании и Италии, сообщает DW со ссылкой на AFP.
Врачи пытаются спасти жизнь еще нескольким людям, которые из-за жары оказались в больницах.
Во многих регионах Франции и Италии также бушуют масштабные лесные пожары, от огня незначительные телесные повреждения получили три человека.