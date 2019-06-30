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Жара в Европе: погибли восемь человек

Воскресенье, 30 июня 2019, 08:58

В результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

В частности, по состоянию на 29 июня, четыре смертельных случая от жары зафиксировано во Франции, по два - в Испании и Италии, сообщает DW со ссылкой на AFP.

Врачи пытаются спасти жизнь еще нескольким людям, которые из-за жары оказались в больницах. 

Во многих регионах Франции и Италии также бушуют масштабные лесные пожары, от огня незначительные телесные повреждения получили три человека.

Темы: погодаЕвропажертвы
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