Залізничний вокзал у Черкасах "мінували", мінера затримали

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Неділя, 30 червня 2019, 09:09

У Черкасах через анонімне повідомлення про мінування залізничного вокзалу евакуювали близько 150 людей. 

Як повідомили у секторі комунікації поліції Черкаської області, звичайний рух потягів порушено не було.

Повідомлення про нібито замінування вокзалу надійшло ввечері 29 червня.

Приміщення та прилеглу територію вокзалу обстежено, вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було.  

Правоохоронці встановили особу "мінера", ним виявився житель Черкас. Його місцезнаходження встановлено, зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), що передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років, триває досудове розслідування", - повідомили у поліції. 

Українська правда

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Теми: Черкаси залізниця поліція


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