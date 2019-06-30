Железнодорожный вокзал в Черкасах "минировали", минера задержали

В Черкассах из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали около 150 человек.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области, обычное движение поездов нарушено не было.

Сообщение о заминировании вокзала поступило вечером 29 июня.

Помещения и прилегающую территорию вокзала обследовали, взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Правоохранители установили личность "минера", им оказался житель Черкасс. Его местонахождение установлено, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.