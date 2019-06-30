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Приймальню Бойка у Харкові пошкодили вдруге за тиждень: облили фарбою

Неділя, 30 червня 2019, 12:59

Поліція Харкова проводить перевірку інформації про пошкодження приймальні нардепа від "Опоблока" Юрія Бойка, яку в ніч на 30 червня облили червоною фарбою. 

Про це у неділю повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області. 

"Відповідно до заяви керівника приймальні, невідомі особи облили червоною фарбою фасад,  двері та вікна приміщення", - зазначили правоохоронці. 

 
фото - прес-служба партії "опозиційна платформа - за життя"

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції вранці 30 червня.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, перевірка триває", - йдеться у повідомленні ГУ НП. 

У прес-службі "Опозиційної платформи - За життя" заявили, що напад на приймальню стався близько 3 години ночі.

"Радикально налаштовані молодчики, вигукуючи нецензурну лайку, почали виламувати двері приймальні. Після цього ... облили фарбою фасад приймальні і зникли у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні партії.

Також повідомляється, що з моменту відкриття приймальні Бойка 26 червня цю вже другий випадок її пошкодження: у ніч на 27 червня невідомі "розбили двері і пошкодили фасад".

Українська правда

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Теми: вибориБойкоХарківполіція
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