Приймальню Бойка у Харкові пошкодили вдруге за тиждень: облили фарбою

Поліція Харкова проводить перевірку інформації про пошкодження приймальні нардепа від "Опоблока" Юрія Бойка, яку в ніч на 30 червня облили червоною фарбою.

Про це у неділю повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

"Відповідно до заяви керівника приймальні, невідомі особи облили червоною фарбою фасад, двері та вікна приміщення", - зазначили правоохоронці.

фото - прес-служба партії "опозиційна платформа - за життя"

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції вранці 30 червня.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, перевірка триває", - йдеться у повідомленні ГУ НП.

У прес-службі "Опозиційної платформи - За життя" заявили, що напад на приймальню стався близько 3 години ночі.

"Радикально налаштовані молодчики, вигукуючи нецензурну лайку, почали виламувати двері приймальні. Після цього ... облили фарбою фасад приймальні і зникли у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні партії.

Також повідомляється, що з моменту відкриття приймальні Бойка 26 червня цю вже другий випадок її пошкодження: у ніч на 27 червня невідомі "розбили двері і пошкодили фасад".