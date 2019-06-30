Приемную Бойко в Харькове повредили во второй раз за неделю: облили краской

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Воскресенье, 30 июня 2019, 12:59

Полиция Харькова проводит проверку информации о повреждении приемной нардепа от "Опоблока" Юрия Бойко, которую в ночь на 30 июня облили красной краской.

Об этом в воскресенье сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения", - отметили правоохранители.

Сообщение об инциденте поступило в полицию утром 30 июня.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан, проверка продолжается", - говорится в сообщении ГУ НП. 

С момента открытия приемной Бойко 26 июня это уже второй случай ее повреждения: в ночь на 27 июня неизвестные разбили в приемной стекло и облили ее зеленкой, пишет "Интерфакс-Украина".

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Темы: виборы Бойко Харьков полиция


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