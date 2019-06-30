Приемную Бойко в Харькове повредили во второй раз за неделю: облили краской

Полиция Харькова проводит проверку информации о повреждении приемной нардепа от "Опоблока" Юрия Бойко, которую в ночь на 30 июня облили красной краской.

Об этом в воскресенье сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения", - отметили правоохранители.

ФОТО - ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ "Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

Сообщение об инциденте поступило в полицию утром 30 июня.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан, проверка продолжается", - говорится в сообщении ГУ НП.

В пресс-службе "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявили, что нападение на приемную произошло около 3 часов ночи.

"Радикально настроенные молодчики, выкрикивая нецензурную брань, начали выламывать двери приемной. После этого ... облили краской фасад приемной и скрылись в неизвестном направлении", - отмечается в сообщении партии.

Также сообщается, что с момента открытия приемной Бойко 26 июня это уже второй случай ее повреждения: в ночь на 27 июня неизвестные "разбили двери и повредили фасад".