З трьох вокзалів у Житомирі евакуювали людей. "Мінеру" світить 6 років

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Неділя, 30 червня 2019, 13:51

У Житомирі через анонімне повідомлення про замінування з трьох вокзалів було евакуйовано близько 200 осіб.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

За даними поліції, інцидент стався напередодні: о 14:17 чоловік, який не назвався, зателефонував на номер "102" та заявив про замінування вокзалу в обласному центрі. 

"За адресами розташування залізничного та автовокзалу, а також автостанції виїхали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та представники екстрених служб. З приміщень було проведено евакуацію та обмежено доступ до потенційно небезпечної території на час її обстеження", - зазначено у повідомленні.

Під час огляду будівель та навколишніх територій жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

Розпочато кримінальне провадження за ст.259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян), санкція статті передбачає від 2 до 6 років ув’язнення. 

"Поліцейські встановили та затримали чоловіка, підозрюваного у неправдивому повідомленні: 37-річного мешканця с.Попільня. Свою причетність чоловік визнав", - повідомили правоохоронці.

Українська правда

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Теми: вибух поліція Житомир залізниця


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