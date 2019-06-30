С трех вокзалов в Житомире эвакуировали людей. "Минеру" светит 6 лет

В Житомире из-за анонимного сообщения о заминировании с трех вокзалов были эвакуированы около 200 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

По данным полиции, инцидент произошел накануне: в 14:17 мужчина, не представившись, сообщил на номер "102" о заминировании вокзала в областном центре.

"По адресам расположения железнодорожного и автовокзала, а также автостанции выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и представители экстренных служб. Из помещений была проведена эвакуация и ограничен доступ к потенциально опасной территории на период ее обследования", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра зданий и окружающих территорий никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Начато уголовное производство по ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет заключения.

"Полицейские установили и задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении: 37-летнего жителя с.Попельня. Свою причастность мужчина признал", - сообщили правоохранители.