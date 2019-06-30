Європейські ігри: в останній день українці вибороли "золото" і "срібло"

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Неділя, 30 червня 2019, 14:51

В останній день II Європейських ігор, що проходять у Мінську (Білорусь) збірна України виборола кілька нагород. 

Як повідомили у НОК України, борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у фіналі вагової категорії до 87 кг Іслама Аббасова з Азербайджану (3:1) та здобув золоту медаль. 

У спортивній гімнастиці Олег Верняєв здобув "срібло" у багатоборстві, перед цим вигравши "срібло" у вправах на коні.

27-річний Петро Пахнюк виграв "бронзу" у вільних вправах, поступившись лише суперникам з Фінляндії та Великобританії.  

Ігор Радівілов здобув "бронзу" у вправах на кільцях. 

Окрім того боксер Олександр Хижняк виграв поєдинок за "золото" Європейських ігор у вазі до 75 кг, здолавши Сальваторе Кавалларо (Італія) - 5:0.  

У фіналі проти Курта Уолкера (Ірландія) український боксер Микола Буценко став віцечемпіоном Європейських ігор (вага до 56 кг). 

У передостанній день змагань на ІІ Європейських іграх-2019 збірна України виграла п’ять нагород: "золото" у боксі, "срібло" та "бронзу" у спортивній гімнастиці та дві "бронзи" у карате. 

Станом на вечір 29 червня в активі збірна Україна мала 37 нагород - 10 золотих, 13 срібних та 14 бронзових.  

Українська правда

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Теми: спорт Білорусь


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