Європейські ігри: в останній день українці вибороли "золото" і "срібло"

В останній день II Європейських ігор, що проходять у Мінську (Білорусь) збірна України виборола кілька нагород.

Як повідомили у НОК України, борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у фіналі вагової категорії до 87 кг Іслама Аббасова з Азербайджану (3:1) та здобув золоту медаль.

У спортивній гімнастиці Олег Верняєв здобув "срібло" у багатоборстві, перед цим вигравши "срібло" у вправах на коні.

27-річний Петро Пахнюк виграв "бронзу" у вільних вправах, поступившись лише суперникам з Фінляндії та Великобританії.

Ігор Радівілов здобув "бронзу" у вправах на кільцях.

Окрім того боксер Олександр Хижняк виграв поєдинок за "золото" Європейських ігор у вазі до 75 кг, здолавши Сальваторе Кавалларо (Італія) - 5:0.

У фіналі проти Курта Уолкера (Ірландія) український боксер Микола Буценко став віцечемпіоном Європейських ігор (вага до 56 кг).

У передостанній день змагань на ІІ Європейських іграх-2019 збірна України виграла п’ять нагород: "золото" у боксі, "срібло" та "бронзу" у спортивній гімнастиці та дві "бронзи" у карате.

Станом на вечір 29 червня в активі збірна Україна мала 37 нагород - 10 золотих, 13 срібних та 14 бронзових.