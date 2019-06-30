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Европейские игры: в последний день украинцы завоевали "золото" и "серебро"

Воскресенье, 30 июня 2019, 14:51
Европейские игры: в последний день украинцы завоевали золото и серебро

В последний день II Европейских игр, проходящих в Минске (Беларусь) сборная Украины завоевала несколько наград.

Как сообщили в НОК Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале весовой категории до 87 кг Ислама Аббасова из Азербайджана (3:1) и завоевал золотую медаль.

В спортивной гимнастике Олег Верняев завоевал "серебро" в многоборье, перед этим выиграв "серебро" в упражнениях на коне.

27-летний Петр Пахнюк выиграл "бронзу" в вольных упражнениях, уступив лишь соперникам из Финляндии и Великобритании.

Игорь Радивилов завоевал "бронзу" в упражнениях на кольцах.

Кроме того, боксер Александр Хижняк выиграл поединок за "золото" Европейских игр в весе до 75 кг, одолев Сальваторе Кавалларо (Италия) - 5:0.

В финале против Курта Уолкера (Ирландия) украинский боксер Николай Буценко стал вицечемпионом Европейских игр (вес до 56 кг).

В предпоследний день соревнований на II Европейских играх-2019 сборная Украины выиграла пять наград: "золото" в боксе, "серебро" и "бронзу" в спортивной гимнастике и две "бронзы" в карате. 

По состоянию на вечер 29 июня в активе у сборной Украины было 37 наград - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.

Украинская правда

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Темы: спортБеларусь
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