У Польщі розкрили основні положення нової міграційної політики

МВС Польщі пропонує, щоб нова міграційна політика країни зосередилась на сьогоднішніх проблемах ринку праці, оскільки у найближчому майбутньому Польщі може знадобитися значне збільшення пропозиції робочої сили.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це йдеться у документі "Міграційна політика Польщі", опрацьованому Міністерством внутрішніх справ та адміністрації.

Мета документу - "відповісти на потреби економічної політики під час пошуку іноземних працівників з відповідними компетенціями для заповнення людського ресурсу на ринку праці".

Документ теж визначає сфери, у яких потрібно посилити механізми, що мають збільшити безпеку держави, особливо у процесі протидії та боротьби з незаконною міграцією, а також у ситуації посилення потоку трудових іммігрантів.

На погляд авторів стратегії, імміграційна політика Польщі має зосередитися на циклічній та короткочасній імміграції, тобто зосередженій на нинішніх потребах ринку праці, з особливим урахуванням нестачі у компетенціях, із заохоченням до повернення поляків зі Сходу, а також створенням системи інтеграції та асиміляції іноземців, які планують залишитися у Польщі.

"Водночас міграційна політика мусить бути підпорядкована принципам безпеки держави та ефективно запобігати зловживанням і порушенням, що супроводжують міграційні процеси та боротися з ними", - йдеться у документі.

Якщо у майбутньому демографічна ситуація Польщі не поліпшиться, і не буде відчутних результатів у поверненні поляків з еміграції та масштабах репатріації, то у зв’язку зі змінами демографічної ситуації, потрібно також розглянути можливість започаткування активних заходів для міграції з метою переселення "з вибраних країн".

"Механізми відбору повинні брати до уваги як кваліфікацію іноземців, так і фактори, що допомагають в їхній інтеграції, а потім асиміляції, вони також повинні дозволити тимчасове призупинення або обмеження потоку іноземців у межах окремих міграційних каналів", - зазначено у документі.

Міграційна політика має проводитися відповідно концепції панівної культури, що встановлює іммігрантам визначені межі функціонування у державі, а не згідно з моделлю мультикультурності.

"Міграційну політику Польщі" має затвердити уряд Польщі. Документ оновлюватимуть щотри роки.