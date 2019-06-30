В Польше раскрыли основные положения новой миграционной политики

МВД Польши предлагает, чтобы новая миграционная политика страны сосредоточилась на сегодняшних проблемах рынка труда, поскольку в ближайшем будущем Польше может понадобиться значительное увеличение предложения рабочей силы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", об этом говорится в документе "Миграционная политика Польши", обработанном Министерством внутренних дел и администрации.

Цель документа - "ответить на нужды экономической политики при поиске иностранных работников с соответствующими компетенциями для заполнения человеческого ресурса на рынке труда".

Документ также определяет сферы, в которых нужно усилить механизмы, которые должны увеличить безопасность государства, особенно в процессе противодействия и борьбы с незаконной миграцией, а также в ситуации усиления потока трудовых иммигрантов.

На взгляд авторов стратегии, иммиграционная политика Польши должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции, то есть быть сосредоточенной на нынешних потребностях рынка труда, с особым учетом недостатка в компетенциях, с поощрением к возвращению поляков с Востока, а также созданием системы интеграции и ассимиляции иностранцев, планирующих остаться в Польше.

"В то же время миграционная политика должна быть подчинена принципам безопасности государства и эффективно предотвращать злоупотребления и нарушения, сопровождающие миграционные процессы и бороться с ними", - говорится в документе.

Если в будущем демографическая ситуация Польши не улучшится, и не будет ощутимых результатов в возвращении поляков из эмиграции и масштабах репатриации, то в связи с изменениями демографической ситуации, нужно также рассмотреть возможность начать активные меры для миграции с целью переселения "из выбранных стран".

"Механизмы отбора должны принимать во внимание как квалификацию иностранцев, так и факторы, помогающие в их интеграции, а затем ассимиляции, они также должны разрешить временное приостановление или ограничение потока иностранцев в пределах отдельных миграционных каналов", - говорится в документе.

Миграционная политика должна проводиться в соответствии с концепцией господствующей культуры, которая устанавливает иммигрантам определены границы функционирования в государстве, а не согласно модели мультикультурности.

"Миграционную политику Польши" должно утвердить правительство Польши. Документ необходимо обновлять каждые три года.