Іноземці влаштували стрілянину в кафе на Оболоні, є потерпілий
Внаслідок конфлікту в кафе в Оболонському районі Києва один з учасників інциденту отримав вогнепальне поранення ноги.
Як повідомляє в неділю поліція Києва, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка у кафе, розташованому на вулиці Автозаводській.
"Свідки події повідомили, що в закладі відбувся конфлікт між чоловіками. Пізніше до одного з них приєднались його друзі, та словесна перепалка переросла у бійку. Після цього один з учасників сварки дістав предмет, схожий на пістолет, та вистрелив у опонента", - йдеться в повідомленні.
Потерпілий отримав поранення ноги, йому викликали "швидку", яка надавала необхідну медичну допомогу.
"Тим часом компанія "стрільця" зникла з місця події на автомобілі", - зазначили в поліції.
Оперативний черговий ввів спеціальний поліцейський план для затримання зловмисників. Вже через годину по вулиці Андрія Малишка правоохоронці зупинили схожий за орієнтуванням автомобіль, у якому перебувала компанія чоловіків та дві дівчини.
"У салоні іномарки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет, а при поверхневому огляді у дівчат виявили пакет з пігулками білого кольору. Усі заборонені предмети направили на проведення експертиз", - йдеться в повідомленні.
Зловмисниками виявилися четверо громадян іншої держави. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
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