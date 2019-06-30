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Иностранцы устроили стрельбу в кафе на Оболони, есть пострадавший

Воскресенье, 30 июня 2019, 16:50

В результате конфликта в кафе в Оболонском районе Киева один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги.

Как сообщает в воскресенье полиция Киева, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины в кафе, расположенном на улице Автозаводской.

 

"Свидетели происшествия сообщили, что в заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья, и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента", - говорится в сообщении.

 

Пострадавший получил ранение ноги, ему вызвали "скорую", которая предоставляла необходимую медицинскую помощь.

"Между тем компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле", - отметили в полиции.

Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.

 

"В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз", - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались четверо граждан другого государства. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: полицияКиев
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