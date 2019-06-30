Посол: звільнення моряків справді входило до умов повернення РФ у ПАРЄ

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба підтвердив, що серед умов, які РФ повинна була виконати для повернення до ПАРЄ, було звільнення українських полонених моряків, однак згодом європейці відступили від цієї вимоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Час. Підсумки тижня".

За його словами, переговори щодо повернення Росії до ПАРЄ активізувалися ще на початку цього року. Задля цього Кремль мав виконати три умови: повернути Україні полонених моряків, надати доступ Комісару Ради Європи з прав людини до Криму і сплатити внески.

Однак згодом, додав посол, Європа дала зрозуміти Росії, що повернутися вона може і без цих умов. Тому російська нота вітчизняному МЗС щодо моряків з'явилася не через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а тому що спливав кінцевий термін, наданий Міжнародним трибуналом ООН.

"Просто так збіглося в часі, що в ніч з 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію, а 25 спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків в ПАРЄ лунала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так", - заявив Кулеба.

Детальніше читайте у статті: "Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна".

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