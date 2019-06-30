Посол: звільнення моряків справді входило до умов повернення РФ у ПАРЄ

39686 переглядів
Неділя, 30 червня 2019, 16:56

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба підтвердив, що серед умов, які РФ повинна була виконати для повернення до ПАРЄ, було звільнення українських полонених моряків, однак згодом європейці відступили від цієї вимоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Час. Підсумки тижня".

За його словами, переговори щодо повернення Росії до ПАРЄ активізувалися ще на початку цього року. Задля цього Кремль мав виконати три умови: повернути Україні полонених моряків, надати доступ Комісару Ради Європи з прав людини до Криму і сплатити внески.

Однак згодом, додав посол, Європа дала зрозуміти Росії, що повернутися вона може і без цих умов. Тому російська нота вітчизняному МЗС щодо моряків з'явилася не через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а тому що спливав кінцевий термін, наданий Міжнародним трибуналом ООН.

"Просто так збіглося в часі, що в ніч з 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію, а 25 спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків в ПАРЄ лунала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так", - заявив Кулеба.

Детальніше читайте у статті: "Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна".

Нагадаємо:

  • Як раніше повідомляла "Європейська правда" із посиланням на джерела, між Заходом і Росією ще до приходу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків та повернення кораблів мало би бути частиною ширшої домовленості.
  • За планом, Захід повинен був повернути Росії повноваження у ПАРЄ без жодних, навіть найменших винятків. Росія у відповідь — знайти схему звільнення моряків, а також мала допустити до Криму моніторингову місію Ради Європи. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ПАРЄ Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лавров сказав, коли Росія почне виплачувати борги Раді Європи 30 червня 2019, 12:48
Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому 29 червня 2019, 22:43
Повернення Росії до ПАРЄ увійшло в пакет зі звільненням моряків - джерела 28 червня 2019, 12:52
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

18+

100 фото проти сорому

безпека

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет