Посол: освобождение моряков действительно входило в условия возвращения РФ в ПАСЕ

2827 просмотров
Воскресенье, 30 июня 2019, 16:56

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подтвердил, что среди условий, которые РФ должна была выполнить для возвращения в ПАСЕ, было освобождение украинских пленных моряков, однако впоследствии европейцы отступили от этого требования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба рассказал в эксклюзивном интервью "Время. Итоги недели".

По его словам, переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года. Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

Однако впоследствии, добавил посол, Европа дала понять России, что вернутся она может и без этих условий. Поэтому российская нота отечественному МИДу по морякам появилась не из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому, что подошел конечный срок, предоставленный Международным трибуналом ООН.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так", - заявил Кулеба.

Более подробно читайте в статье: "Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина"

Напомним:

  • Как ранее сообщала "Европейская правда" со ссылкой на источники, между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было быть частью более широкой договоренности.
  • По плану, Запад должен был вернуть России полномочия в ПАСЕ без даже малейших исключений. Россия в ответ - найти схему освобождения моряков, а также допустить в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ПАСЕ Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лавров сказал, когда Россия начнет выплачивать долги Совету Европы 30 июня 2019, 12:48
Климкин о возвращении РФ в ПАСЕ: Главная проблема даже не в этом 29 июня 2019, 22:43
Возвращение России в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением моряков - источники 28 июня 2019, 12:52
Все новости
Главные новости
По округ Кононенко на Киевщине будет бороться адвокат майора Мельниченко
В Польше раскрыли основные положения новой миграционной политики
Европейские игры: в последний день украинцы завоевали "золото" и "серебро"
Трамп заявил, что на G20 встречался "с президентами, премьерами и диктаторами"
Все новости
безопасность

Что делать, если ребенок проглотил инородное тело

Кино

Как сложились судьбы актеров "Гарри Поттера" и чем они занимаются сейчас

безопасность

Укусы змей: как предотвратить и лечить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів