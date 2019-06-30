Вакарчук не виключає, що піде у виконавчу владу

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Неділя, 30 червня 2019, 19:23
"Голос"

Лідер партії "Голос" та гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не виключає своєї роботи у виконавчій владі.

Про це він заявив у неділю в ефірі каналу ICTV.

На питання, чи справді він не планує припиняти концертну діяльність у разі проходження "Голосу" до Верховної Ради, Вакарчук сказав: "Якщо не буду при цьому у виконавчій владі. Тому що у виконавчій владі, мабуть, це буде неможливо".

На уточнення, чи означає це, що він не відкидає можливості своєї роботи у виконавчій владі, лідер "Голосу" відповів: "Безумовно".

"Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність. Ми не йдемо у Верховну Раду для того, щоб стояти на трибуні, виголошувати пусті промови, як багато хто з політиків і казати: "Ми ніякого відношення до ситуації в державі не маємо", - зазначив він.

Катерина Тищенко, УП

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Теми: Вакарчук Голос вибори Кабінет міністрів


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