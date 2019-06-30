Вакарчук не исключает, что пойдет в исполнительную власть

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Воскресенье, 30 июня 2019, 19:23
"Голос"

Лидер партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не исключает своей работы в исполнительной власти.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире канала ICTV.

На вопрос, действительно ли он не планирует прекращать концертную деятельность в случае прохождения "Голоса" в Верховную Раду, Вакарчук сказал: "Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно".

На уточнение, означает ли это, что он не исключает возможности своей работы в исполнительной власти, лидер "Голоса" ответил: "Безусловно".

"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики и говорить: "Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем", - отметил он.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Вакарчук Голос виборы Кабинет министров


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