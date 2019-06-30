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Україна зайняла третє місце на Європейських іграх в Мінську. Путін прийшов на церемонію закриття

Неділя, 30 червня 2019, 22:35

Українська збірна зайняла третє місце у командному заліку на Європейський іграх у Мінську, взявши 51 медаль.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов у Facebook.

"Україна - третя в медальному заліку II Європейських ігор серед 50 країн-учасниць! Ми стали свідками найкращого за всю історію виступу нашої збірної на Європейських іграх!", - написав він.

Жданов уточнив, що українці взяли 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових медалей.

Перше місце у командному заліку зайняла Росія, друге – Білорусь.

Європейські ігри проходили в Мінську з 21 по 30 червня. Змагання є частиною кваліфікації спортсменів на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

На закриття змагань у Мінську прийшов президент РФ Володимир Путін, передає ТАСС. Путін спостерігав за церемонією разом із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, президентом Вірменії Арменом Саркісяном та президентом Таджикистану Емомалі Рамоном.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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