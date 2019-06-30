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Украина заняла третье место на Европейских играх в Минске. Путин пришел на церемонию закрытия

Воскресенье, 30 июня 2019, 22:35

Украинская сборная заняла третье место в командном зачете на Европейский играх в Минске, взяв 51 медаль.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.

"Украина - третья в медальном зачете II Европейских игр среди 50 стран-участниц! Мы стали свидетелями лучшего за всю историю выступления нашей сборной на Европейских играх", - написал он.

Жданов уточнил, что украинцы взяли 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Первое место в командном зачете заняла Россия, второе - Беларусь.

Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования являются частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020 в Токио.

На закрытие соревнований в Минске пришел президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. Путин наблюдал за церемонией вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Армении Арменом Саркисяном и президентом Таджикистана Эмомали Рамоном.

Темы: спорт
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