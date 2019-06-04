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У Зеленського кажуть, що заяви про дату його зустрічі з Трампом – фейк

Вівторок, 4 червня 2019, 12:24

В Адміністрації президента заявляють, що інформація про дату зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом – неправдива, і що Борис Тизенгаузен, який її поширив, не є радником Зеленського.

Про це повідомляє сторінка АП у Facebook.

Відзначається, що 3 червня деякі ЗМІ поширили коментарі Бориса Тизенгаузена, якого представили як позаштатного радника президента, про ймовірну дату зустрічі Зеленського з Трампом.

"З огляду на це, звертаємо увагу української спільноти та журналістів – Борис Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації як до фейкової", - йдеться в повідомленні.

В прес-служба також нагадали, що повідомлення про всі кадрові призначення оперативно з’являються й будуть з’являтися на сайті Адміністрації президента та сторінці АП у Facebook.

Нагадаємо:

  • 1 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
  • Пізніше ЗМІ з посиланням на Бориса Тизенгаузена, якого вони назвали позаштатним радником президента, повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Трампом найімовірніше після саміту G20 (28-29 червня 2019 року).

Українська правда

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Теми: ЗеленськийТрампАдміністрація президента
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